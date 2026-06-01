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Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin

Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin dimanche 21 juin 2026.

Ville : 62140 Fressin

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Fressin

Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’US Créquy Fressin organise sa fête de football
Rendez-vous le dimanche 21 juin au stade Firmin Caron à Fressin dès 10h
Buvette et restauration sur place   .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France  

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English :

L’événement Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme d’Hucqueliers

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