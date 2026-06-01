Fressin

Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’US Créquy Fressin organise sa fête de football

Rendez-vous le dimanche 21 juin au stade Firmin Caron à Fressin dès 10h

Buvette et restauration sur place .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme d’Hucqueliers