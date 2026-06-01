Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin
Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin dimanche 21 juin 2026.
Fressin
Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin
Fressin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’US Créquy Fressin organise sa fête de football
Rendez-vous le dimanche 21 juin au stade Firmin Caron à Fressin dès 10h
Buvette et restauration sur place .
Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement Fête du football organisée par l’US Créquy Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme d’Hucqueliers
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