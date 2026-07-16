Informations pratiques

Rivarennes

Fête du four

Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’association la poire tapée organise sa 3ème fête du four.

Venez déguster les délicieuses fouées à la maison de la poire tapée.

Buvette.

Animation musicale.

Sur réservation avant le 20 aout

L’association la poire tapée organise sa 3ème fête du four.

Venez déguster les délicieuses fouées cuites dans le grand four à la maison de la poire tapée.

Elle aura lieu le samedi 29 aout 2026, entre 18h et 22h, dans le jardin de la Maison de la Poire Tapée, 1 chemin des écoliers à Rivarennes.

Buvette sur place.

Animation musicale par Myke Lama.

Cette soirée est sur réservation avant le 20 aout par téléphone au 02 47 95 47 78 ou par mail à maison.poiretapee@gmail.com . Les places sont limitées. .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 47 78 maison.poiretapee@gmail.com

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English :

The association la poire tapée organizes its 1st oven festival.

Come and taste the delicious fouées de la poule couasse at the maison de la poire tapée .

L’événement Fête du four Rivarennes a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme