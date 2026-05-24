Fête du Goût et du patrimoine Savennières
Fête du Goût et du patrimoine Savennières dimanche 14 juin 2026.
Savennières
Fête du Goût et du patrimoine
Parc du Fresne Savennières Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Comité d’Animation Saponarien organise la journée de la fête du goût et du patrimoine. Et sur ces sentiers d’un jour, vous pourrez découvrir de points de vue exceptionnels sur la Loire, les coteaux et les domaines privés de Savennières .
Parc du Fresne Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire comiteanimationsaponarien@yahoo.fr
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English :
L’événement Fête du Goût et du patrimoine Savennières a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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