Visite du parc et du jardin du château d’Epiré, 10 rue Thierry sandre, 49170 Savennières (entrée place de la vieille église), Château d’Epiré, 10 rue Thierry Sandre, 49170 Savennières, Savennières

Visite du parc et du jardin du château d’Epiré, 10 rue Thierry sandre, 49170 Savennières (entrée place de la vieille église) 5 – 7 juin Château d’Epiré, 10 rue Thierry Sandre, 49170 Savennières Maine-et-Loire

adultes 7€, réductions pour chomeurs et handicapés, gratuit enfants moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite d’un parc ancien avec des curiosités botaniques puis visite du potager créé en 1839 et toujours cultivé. Vieilles sortes de poires et de pommes cultivées dans des haies fruitières ou des espaces de plein vent. autres fruits plus rares. Cultures vivrières habituelles pour les besoins de la famille. Tout le jardin est cultivé en économisant l’eau et en utilisant les ressources sur place : compost, paillis etc…

Château d’Epiré, 10 rue Thierry Sandre, 49170 Savennières Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 79 48 38 78 http://aspeja.fr Parc et jardin potager créées en 1839 toujours conservés et entretenus. Le parc composé à l’anglaise offre de jolies percées sur la vallée de la Loire ou les paysages de vignobles tout proches. Il posséde quelques curiosités végétales intéressantes. Le potager à la française est composé de parterres feuris et de carrés vivriers. On y trouve des variètès intéressantes de pommes et poires en formas palissées, plein vent ou cordons. quelques espèces fruitières originales. les cultures vivrières servent à ka famille. Le jardin est cultivé en utilisant les ressources locales (composte, feuilles tombées, paillage, etc..) et en économisant l’eau (eau des toitures collectée l’hiver). Bus de l’agglomération d’Abgers Loire métropole. gare SNCF à Angers. Accès facile par la route.

Visite d’un parc ancien avec des curiosités botaniques puis visite du potager créé en 1839 et toujours cultivé. Vieilles sortes de poires et de pommes cultivées dans des haies fruitières ou des de de…

Jacques Bizard