Fête du Grand Vallat Place de l’horloge Sausset-les-Pins
Fête du Grand Vallat Place de l’horloge Sausset-les-Pins vendredi 3 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Fête du Grand Vallat
Du vendredi 3 au samedi 4 juillet de 19h à 0h. Place de l’horloge Le Grand Vallat Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Durant ces deux jours, l’association des Résidents du Grand Vallat vous propose à la place de l’horloge
Samedi 4 Animations et soirée dansante animé par un DJ et repas. .
Place de l’horloge Le Grand Vallat Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 16 73
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English :
During these two days, the Association des Résidents du Grand Vallat will be offering the following at the Place de l’horloge:
L’événement Fête du Grand Vallat Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Sausset-les-Pins
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