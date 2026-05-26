Fête du Grand Vallat Place de l’horloge Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Fête du Grand Vallat

Du vendredi 3 au samedi 4 juillet de 19h à 0h. Place de l’horloge Le Grand Vallat Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Durant ces deux jours, l’association des Résidents du Grand Vallat vous propose à la place de l’horloge

Samedi 4 Animations et soirée dansante animé par un DJ et repas. .

Place de l’horloge Le Grand Vallat Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 16 73

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English :

During these two days, the Association des Résidents du Grand Vallat will be offering the following at the Place de l’horloge:

L’événement Fête du Grand Vallat Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Sausset-les-Pins