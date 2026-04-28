Sausset-les-Pins

Fête de la Saint Pierre

Dimanche 28 juin 2026 de 9h à 12h30. Port de Sausset les Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

C’est tout un village attaché à son identité et sa tradition marine qui se donne rendez-vous ce dimanche sur le port pour fêter Pierre, saint patron des pêcheurs.

Jugé sur un pointu qui dit ici toute l’histoire d’amour entre la mer et les hommes.



9 h Départ de la procession de l’Eglise Saint Pierre vers le port, accompagnée par des danses traditionnelles provençales de Lou Fanau

10 h 30 Départ du parking des plaisanciers pour la bénédiction en mer

11 h 15 Messe de la St Pierre

12 h 30 Bourride du Cercle St Pierre

Réservation repas 04 42 45 06 41/07 86 09 01 99 .

Port de Sausset les Pins Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

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English :

It is a whole village attached to its identity and its marine tradition which gives appointment this Sunday on the port to celebrate Peter, patron saint of fishermen.

L’événement Fête de la Saint Pierre Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-28 par Mairie de Sausset-les-Pins