Lancement des Festi’Vespérales Théâtre de verdure Sausset-les-Pins
Lancement des Festi’Vespérales Théâtre de verdure Sausset-les-Pins mercredi 1 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Lancement des Festi’Vespérales
Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 23h. Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Lancement de la saison avec Show hip-hop/street.
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Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Season kickoff with a hip-hop/street dance show.
L’événement Lancement des Festi’Vespérales Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Sausset-les-Pins
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