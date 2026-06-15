Lancement des Festi’Vespérales Théâtre de verdure Sausset-les-Pins mercredi 1 juillet 2026.

Sausset-les-Pins

Lancement des Festi’Vespérales

Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 23h. Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Lancement de la saison avec Show hip-hop/street.

.

Théâtre de verdure Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Season kickoff with a hip-hop/street dance show.

L’événement Lancement des Festi’Vespérales Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Sausset-les-Pins