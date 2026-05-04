Festi’ Vespérales théâtre de verdure Sausset-les-Pins
Festi’ Vespérales théâtre de verdure Sausset-les-Pins mercredi 1 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Festi’ Vespérales
Du 01/07 au 26/08/2026 le mercredi de 19h à 23h.
Tous les mercredis. théâtre de verdure 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase) Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
A l’ombre sous les pins !!!!!
Festiv’, Vespérales, vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs au théâtre de verdure pour des concerts de musique classique, poètes chanteurs, opéra , concert et jazz, show hip hop/street. .
théâtre de verdure 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase) Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the shade under the pine trees !!!!!
L’événement Festi’ Vespérales Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Sausset-les-Pins
À voir aussi à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)
- Triathlon CD 49 La Couronne Sausset-les-Pins 8 mai 2026
- Vide-greniers Parcours Naturel Sausset-les-Pins 17 mai 2026
- 19ème Festival de Bridge de Sausset les Pins Maison du Temps Libre Sausset-les-Pins 17 mai 2026
- Fête de la Nature gymnase Alain Calmat Sausset-les-Pins 20 mai 2026
- 24ème Sauss’estival Salle des Arts Sausset-les-Pins 4 juin 2026