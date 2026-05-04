Festi’ Vespérales théâtre de verdure Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Festi’ Vespérales

Du 01/07 au 26/08/2026 le mercredi de 19h à 23h.

Tous les mercredis. théâtre de verdure 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase) Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

A l’ombre sous les pins !!!!!

Festiv’, Vespérales, vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs au théâtre de verdure pour des concerts de musique classique, poètes chanteurs, opéra , concert et jazz, show hip hop/street. .

théâtre de verdure 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase) Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

In the shade under the pine trees !!!!!

L’événement Festi’ Vespérales Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Sausset-les-Pins