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Festi’ Vespérales théâtre de verdure Sausset-les-Pins

Festi’ Vespérales théâtre de verdure Sausset-les-Pins mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : théâtre de verdure

Adresse : 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase)

Ville : 13960 Sausset-les-Pins

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sausset-les-Pins

Festi’ Vespérales

Du 01/07 au 26/08/2026 le mercredi de 19h à 23h.
Tous les mercredis. théâtre de verdure 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase) Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :
2026-07-01

A l’ombre sous les pins !!!!!
Festiv’, Vespérales, vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs au théâtre de verdure pour des concerts de musique classique, poètes chanteurs, opéra , concert et jazz, show hip hop/street.   .

théâtre de verdure 31 Avenue Pierre Matraja (gymnase) Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

In the shade under the pine trees !!!!!

L’événement Festi’ Vespérales Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Sausset-les-Pins

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