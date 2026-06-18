Sausset-les-Pins

Danse en ligne

Samedi 4 juillet 2026 de 20h à 21h. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Danse en ligne proposée par Détente et Loisirs

La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées individuellement, soit l’un derrière l’autre, soit côte à côte, soit encore en deux lignes se faisant face. Les danses en lignes figurent tant parmi les danses traditionnelles que parmi les danses de société ou les danses rock. .

Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 73 02 05 viviane.felipo@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Line dancing presented by Détente et Loisirs

L’événement Danse en ligne Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie de Sausset-les-Pins