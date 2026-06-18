Danse en ligne Sausset-les-Pins
Danse en ligne Sausset-les-Pins samedi 4 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Danse en ligne
Samedi 4 juillet 2026 de 20h à 21h. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Danse en ligne proposée par Détente et Loisirs
La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées individuellement, soit l’un derrière l’autre, soit côte à côte, soit encore en deux lignes se faisant face. Les danses en lignes figurent tant parmi les danses traditionnelles que parmi les danses de société ou les danses rock. .
Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 73 02 05 viviane.felipo@laposte.net
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English :
Line dancing presented by Détente et Loisirs
L’événement Danse en ligne Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie de Sausset-les-Pins
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