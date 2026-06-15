Festi’Vespérales Festi’Classique Office de tourisme Sausset-les-Pins
Festi’Vespérales Festi’Classique Office de tourisme Sausset-les-Pins mercredi 8 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Festi’Vespérales Festi’Classique
Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 23h30.
Mercredi 22 juillet 2026 de 20h30 à 23h30. Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 23:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
Ouverture avec AMSP, Urban street opéra avec Naestro et Sophie Pondjiclis.
Ciné-concert en duo.
Chaplin pour violon et piano. .
Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening with AMSP, Urban Street Opera featuring Naestro and Sophie Pondjiclis.
L’événement Festi’Vespérales Festi’Classique Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Sausset-les-Pins
À voir aussi à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la Musique parcours musical Sausset-les-Pins 21 juin 2026
- Feu de la Saint Jean Sausset-les-Pins 23 juin 2026
- Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins 26 juin 2026
- Fête de la Saint Pierre Sausset-les-Pins 28 juin 2026
- Lancement des Festi’Vespérales Théâtre de verdure Sausset-les-Pins 1 juillet 2026