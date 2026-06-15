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Festi’Vespérales Festi’Classique Office de tourisme Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Classique Office de tourisme Sausset-les-Pins mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 16 Avenue du port

Ville : 13960 Sausset-les-Pins

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Classique

Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 23h30.

Mercredi 22 juillet 2026 de 20h30 à 23h30. Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 23:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22

Ouverture avec AMSP, Urban street opéra avec Naestro et Sophie Pondjiclis.
Ciné-concert en duo.
Chaplin pour violon et piano.   .

Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Opening with AMSP, Urban Street Opera featuring Naestro and Sophie Pondjiclis.

L’événement Festi’Vespérales Festi’Classique Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Sausset-les-Pins

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