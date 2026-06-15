Festi’Vespérales Festi’Classique Office de tourisme Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Festi’Vespérales Festi’Classique

Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 23h30.

Mercredi 22 juillet 2026 de 20h30 à 23h30. Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 23:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22

Ouverture avec AMSP, Urban street opéra avec Naestro et Sophie Pondjiclis.

Ciné-concert en duo.

Chaplin pour violon et piano. .

Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Opening with AMSP, Urban Street Opera featuring Naestro and Sophie Pondjiclis.

L’événement Festi’Vespérales Festi’Classique Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Sausset-les-Pins