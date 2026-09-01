Fête du houblon Maison de la Polyculture Lucey

Informations pratiques

Lucey

Fête du houblon

Maison de la Polyculture 94 Grande Rue Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vous êtes amateurs de bière, de houblon, de musique et de bonne humeur … La fête du houblon revient cette année, pour le plus grand bonheur de petits et grands !

Au programme cueillette du houblon (avec l’arrachage des perches et l’égrenage des coques), balades en calèche, fabrication et dégustation de bières ainsi qu’une animation musicale tout au long de cet évènement convivial !

Profitez également de l’évènement pour accéder librement à la Maison de la Polyculture et découvrir l’histoire des pratiques agricoles du Toulois depuis le XVIIIème siècle.

Venez entre amis, en famille ou simplement pour découvrir l’univers du houblon et profiter d’une belle fête dans une ambiance chaleureuse !Tout public

0 .

Maison de la Polyculture 94 Grande Rue Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 85 21 poly@maisondelapolyculture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you a fan of beer, hops, music, and good times? The Hop Festival is back this year, to the delight of young and old alike!

On the agenda: hop picking (including pulling the poles and stripping the cones), horse-drawn carriage rides, beer brewing and tasting, as well as live music throughout this fun-filled event!

Take advantage of the event to enjoy free admission to the Maison de la Polyculture and discover the history of farming practices in the Toulois region dating back to the 18th century.

Come with friends, family, or simply to explore the world of hops and enjoy a wonderful festival in a warm and welcoming atmosphere!

L’événement Fête du houblon Lucey a été mis à jour le 2026-08-31 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES