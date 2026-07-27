Randonnées des Vendanges Lucey
dimanche 13 septembre 2026 · Lucey
Informations pratiques
Lucey
Randonnées des Vendanges
16 rue de Laneuveville Lucey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Un parcours accompagné de 12 km pour randonneurs pratiquants
Départ 9h (rendez-vous 8h45)
Un parcours accompagné de 8 km pour randonneurs occasionnels
Départ 10h (rendez-vous 9h45)
Participation gratuite
Possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac)
12h30 apéritif offert par la MunicipalitéTout public
0 .
16 rue de Laneuveville Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A 12-km guided hike for experienced hikers
Start at 9:00 a.m. (meet at 8:45 a.m.)
An 8-km guided hike for occasional hikers
Departure at 10:00 a.m. (meet at 9:45 a.m.)
Free admission
Lunch available on site (bring your own lunch)
12:30 p.m. aperitif courtesy of the Municipality
L’événement Randonnées des Vendanges Lucey a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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