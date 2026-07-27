Informations pratiques

Lucey

Randonnées des Vendanges

16 rue de Laneuveville Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Un parcours accompagné de 12 km pour randonneurs pratiquants

Départ 9h (rendez-vous 8h45)

Un parcours accompagné de 8 km pour randonneurs occasionnels

Départ 10h (rendez-vous 9h45)

Participation gratuite

Possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac)

12h30 apéritif offert par la MunicipalitéTout public

0 .

16 rue de Laneuveville Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A 12-km guided hike for experienced hikers

Start at 9:00 a.m. (meet at 8:45 a.m.)

An 8-km guided hike for occasional hikers

Departure at 10:00 a.m. (meet at 9:45 a.m.)

Free admission

Lunch available on site (bring your own lunch)

12:30 p.m. aperitif courtesy of the Municipality

L’événement Randonnées des Vendanges Lucey a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES