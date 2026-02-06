Fête du jeu Quartier de Levrezy Bogny-sur-Meuse

Fête du jeu

Quartier de Levrezy Parking du Musée de la Métallurgie Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai de 14h à 18h au parking du Musée de la Métallurgie, jeux en bois géants, jeux sportifs, tournoi de jeux vidéo, structures gonflables.Buvette et restauration sucrée Visite gratuite du musée de la Métallurgie. Organisée par le centre socio culturel Aymon Lire

.

Quartier de Levrezy Parking du Musée de la Métallurgie Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 22 67

English :

Saturday, May 30 from 2pm to 6pm at the Musée de la Métallurgie parking lot, giant wooden games, sports games, video game tournament, bouncy castles, refreshments and sweet snacks Free visit to the Musée de la Métallurgie. Organized by the Aymon socio-cultural center Lire

