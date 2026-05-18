Fête du jeu et de la parentalité » Par’ents Délires » Bâtiment à Modeler Rennes Mercredi 26 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Dans le cadre de Par’ents Délires, la fête du jeu et de la parentalité du quartier, la bibliothèque Antipode propose un espace lecture et un atelier créatif en lien avec le thème de la manifestation : Rêves en folie !

Rendez-vous au Square Yves Montand (Derrière le BAM)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T18:00:00.000+02:00

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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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