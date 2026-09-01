Fête du jeu ! Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Le Monastier-sur-Gazeille
Informations pratiques
Le Monastier-sur-Gazeille
Fête du jeu !
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Fête du jeu 2026
Jeux, espace jonglage, jeux en bois, sarbacane, jeux de société, maquillage, espace sensoriel…
Buvette sur place
Gratuit
.
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
2026 Play Festival
Games, juggling area, wooden toys, blowguns, board games, face painting, sensory area…
Refreshments available on site
Free
L’événement Fête du jeu ! Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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