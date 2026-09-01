Fête du jeu ! Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Le Monastier-sur-Gazeille

Fête du jeu !

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Fête du jeu 2026

Jeux, espace jonglage, jeux en bois, sarbacane, jeux de société, maquillage, espace sensoriel…

Buvette sur place

Gratuit

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Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

2026 Play Festival

Games, juggling area, wooden toys, blowguns, board games, face painting, sensory area…

Refreshments available on site

Free

L’événement Fête du jeu ! Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal