UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Monastier-sur-Gazeille

Fête du jeu ! Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Avenue des écoles
Ville
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
Département
Haute-Loire
Tarif

Le Monastier-sur-Gazeille

Fête du jeu !

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Fête du jeu 2026
Jeux, espace jonglage, jeux en bois, sarbacane, jeux de société, maquillage, espace sensoriel…
Buvette sur place
Gratuit
  .

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2026 Play Festival
Games, juggling area, wooden toys, blowguns, board games, face painting, sensory area…
Refreshments available on site
Free

L’événement Fête du jeu ! Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)