Riec-sur-Bélon

Fête du jeu

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au programme rétrogaming, jeux vidéo, jeux d’arcade, jeux de société, grands jeux en extérieur, un espace petite enfance, et même des structures gonflables ! .

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS