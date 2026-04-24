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Fête du jeu Riec-sur-Bélon

Fête du jeu Riec-sur-Bélon samedi 23 mai 2026.

Adresse : 3 Rue du Presbytère

Ville : 29340 Riec-sur-Bélon

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Riec-sur-Bélon

Fête du jeu

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Au programme rétrogaming, jeux vidéo, jeux d’arcade, jeux de société, grands jeux en extérieur, un espace petite enfance, et même des structures gonflables !   .

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne  

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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