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AGENDA · Guissény

Fête du jeux en bois Guissény

samedi 15 août 2026 · Guissény

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Port du Curnic
Ville
29880 Guissény
Département
Finistère
Tarif

Guissény

Fête du jeux en bois

Port du Curnic Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 21:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Plus de 30 jeux dont certains sont uniques seront mis gratuitement à disposition du public. Crêpes et repas sur place.   .

Port du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 06 42 80 97 

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English :

L’événement Fête du jeux en bois Guissény a été mis à jour le 2026-07-01 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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