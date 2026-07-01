AGENDA · Guissény
Fête du jeux en bois Guissény
samedi 15 août 2026 · Guissény
Informations pratiques
Guissény
Fête du jeux en bois
Port du Curnic Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 21:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Plus de 30 jeux dont certains sont uniques seront mis gratuitement à disposition du public. Crêpes et repas sur place. .
Port du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 06 42 80 97
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English :
L’événement Fête du jeux en bois Guissény a été mis à jour le 2026-07-01 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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