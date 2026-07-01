Informations pratiques

Guissény

Fête du jeux en bois

Port du Curnic Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15 21:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Plus de 30 jeux dont certains sont uniques seront mis gratuitement à disposition du public. Crêpes et repas sur place. .

Port du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 06 42 80 97

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English :

L’événement Fête du jeux en bois Guissény a été mis à jour le 2026-07-01 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne