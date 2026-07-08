FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES Lamalou-les-Bains
dimanche 13 septembre 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Fête du Miel et des abeilles organisé par l’association Art thérapie
Dimanche 13 septembre à partir de 9h
Salle des fêtes et parc du casino
Info 06 63 92 27 13
Fête du Miel et des abeilles organisé par l’association Art thérapie
Dimanche 13 septembre à partir de 9h
Salle des fêtes et parc du casino
Info 06 63 92 27 13 .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 3 63 92 27 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES
Honey and Bees Festival organized by the Art Therapy Association
Sunday, September 13, starting at 9 a.m.
Community Hall and Casino Park
Info: 06 63 92 27 13
L’événement FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)
- CINÉ PLEIN AIR UN OURS DANS LE JURA Lamalou-les-Bains 15 juillet 2026
- CINÉMA EN PLEIN AIR Lamalou-les-Bains 15 juillet 2026
- LES MOMENTS MUSICAUX DE ST PIERRE DE RHÈDES Lamalou-les-Bains 16 juillet 2026
- CONCERT LES PLUS BEAUX CHANTS SLAVES Lamalou-les-Bains 20 juillet 2026
- ANIMATION DE RUE AVEC MOBIL’HOMMES Lamalou-les-Bains 21 juillet 2026