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AGENDA · Lamalou-les-Bains

FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES Lamalou-les-Bains

dimanche 13 septembre 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
26 Avenue Charcot
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Lamalou-les-Bains

FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Fête du Miel et des abeilles organisé par l’association Art thérapie
Dimanche 13 septembre à partir de 9h
Salle des fêtes et parc du casino
Info 06 63 92 27 13
Fête du Miel et des abeilles organisé par l’association Art thérapie
Dimanche 13 septembre à partir de 9h
Salle des fêtes et parc du casino
Info 06 63 92 27 13   .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 3 63 92 27 13 

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English : FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES

Honey and Bees Festival organized by the Art Therapy Association
Sunday, September 13, starting at 9 a.m.
Community Hall and Casino Park
Info: 06 63 92 27 13

L’événement FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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