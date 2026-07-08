Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Fête du Miel et des abeilles organisé par l’association Art thérapie

Dimanche 13 septembre à partir de 9h

Salle des fêtes et parc du casino

Info 06 63 92 27 13

Fête du Miel et des abeilles organisé par l’association Art thérapie

Dimanche 13 septembre à partir de 9h

Salle des fêtes et parc du casino

Info 06 63 92 27 13 .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 3 63 92 27 13

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English : FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES

Honey and Bees Festival organized by the Art Therapy Association

Sunday, September 13, starting at 9 a.m.

Community Hall and Casino Park

Info: 06 63 92 27 13

L’événement FÊTE DU MIEL ET DES ABEILLES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB