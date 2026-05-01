Fête du mouton Réauville
Fête du mouton Réauville dimanche 24 mai 2026.
Réauville
Fête du mouton
Chemin du Lagunage Réauville Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Journée festive autour du mouton marché de producteurs et artisans, troc de plantes, animations pédagogiques, démonstration de chiens de troupeaux, méchoui (sur réservation)…
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Chemin du Lagunage Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 34 46 86 fetedumouton.epr@gmail.com
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English :
Festive sheep day: farmers’ and craftsmen’s market, plant swap, educational activities, herding dog demonstration, méchoui (reservation required)…
L’événement Fête du mouton Réauville a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes