Allenc

FÊTE DU PAIN À VEYRINES

Les Salelles Allenc Lozère

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le foyer rural d’Allenc vous invite à la fête du pain à Veyrines dimanche 24 mai

Au programme

11h30 Apéro

12h30 Repas

Animation musicale

Inscription auprès de Brigitte au 06 84 07 60 53 ou sur frallenc48@gmail.com

Le foyer rural d’Allenc vous invite à la fête du pain à Veyrines dimanche 24 mai

Au programme

11h30 Apéro

12h30 Repas

Animation musicale

Inscription auprès de Brigitte au 06 84 07 60 53 ou sur frallenc48@gmail.com .

Les Salelles Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 75 01 55 16 frallenc48@gmail.com

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English :

The Foyer Rural d’Allenc invites you to the bread festival in Veyrines on Sunday May 24

Program:

11:30 Aperitif

12:30 pm: Lunch

Musical entertainment

Register with Brigitte on 06 84 07 60 53 or frallenc48@gmail.com

L’événement FÊTE DU PAIN À VEYRINES Allenc a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere