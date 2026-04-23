FÊTE DU PAIN À VEYRINES Allenc
FÊTE DU PAIN À VEYRINES Allenc dimanche 24 mai 2026.
Allenc
FÊTE DU PAIN À VEYRINES
Les Salelles Allenc Lozère
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le foyer rural d’Allenc vous invite à la fête du pain à Veyrines dimanche 24 mai
Au programme
11h30 Apéro
12h30 Repas
Animation musicale
Inscription auprès de Brigitte au 06 84 07 60 53 ou sur frallenc48@gmail.com
Le foyer rural d’Allenc vous invite à la fête du pain à Veyrines dimanche 24 mai
Au programme
11h30 Apéro
12h30 Repas
Animation musicale
Inscription auprès de Brigitte au 06 84 07 60 53 ou sur frallenc48@gmail.com .
Les Salelles Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 75 01 55 16 frallenc48@gmail.com
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English :
The Foyer Rural d’Allenc invites you to the bread festival in Veyrines on Sunday May 24
Program:
11:30 Aperitif
12:30 pm: Lunch
Musical entertainment
Register with Brigitte on 06 84 07 60 53 or frallenc48@gmail.com
L’événement FÊTE DU PAIN À VEYRINES Allenc a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere
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