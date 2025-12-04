Fête du Pain et des Céréales Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque

Fête du Pain et des Céréales

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l'Évêque Sarthe

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-17

Venez fêter la Saint-Honoré et goûter la baguette de tradition.

Venez goûter aux pains et viennoiseries fabriqués par la Fédération de boulangerie-pâtisserie de la Sarthe, dont les meilleures baguettes de tradition du département. Les p’tits mitrons pourront réaliser des petits biscuits. Des céréales du monde seront à savourer. .

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00 archedelanature@lemans.fr

Come celebrate the Saint-Honoré and taste the traditional baguette.

