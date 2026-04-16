Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner Route de Changé Yvré-l’Évêque
Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner Route de Changé Yvré-l’Évêque jeudi 21 mai 2026.
Yvré-l’Évêque
Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Découvrez l’Orchestre de chambre de Wallonie, dirigé par Jean-Frédéric Mollard, accompagné de Vanessa Wagner au piano dans le cadre du Festival de l’Épau
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE WALLONIE
Jean-Frédéric MOLARD, direction
Vanessa WAGNER, piano
Programme des œuvres jouées
Jean-Sébastien Bach, Concerto n°5 en Fa mineur BWV 1056
Eric Tanguy, Adagio pour cordes
Philip Glass, Concerto pour piano n°3 (2017)
Ce programme explore l’évolution du langage musical à travers trois univers singuliers. Bach ouvre la soirée avec un concerto d’une élégance intemporelle, suivi de l’Adagio pour cordes d’Éric Tanguy, page contemplative et tendue. En point d’orgue, le Concerto pour piano n°3 de Philip Glass déploie son énergie hypnotique, porté par le jeu engagé de
Vanessa Wagner. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 72 70 epau.accueil@sarthe.fr
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English :
Discover the Orchestre de chambre de Wallonie, conducted by Jean-Frédéric Mollard, accompanied by Vanessa Wagner on piano as part of the Festival de l’Épau
L’événement Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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