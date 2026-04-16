Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Découvrez l’Orchestre de chambre de Wallonie, dirigé par Jean-Frédéric Mollard, accompagné de Vanessa Wagner au piano dans le cadre du Festival de l’Épau

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE WALLONIE

Jean-Frédéric MOLARD, direction

Vanessa WAGNER, piano

Programme des œuvres jouées

Jean-Sébastien Bach, Concerto n°5 en Fa mineur BWV 1056

Eric Tanguy, Adagio pour cordes

Philip Glass, Concerto pour piano n°3 (2017)

Ce programme explore l’évolution du langage musical à travers trois univers singuliers. Bach ouvre la soirée avec un concerto d’une élégance intemporelle, suivi de l’Adagio pour cordes d’Éric Tanguy, page contemplative et tendue. En point d’orgue, le Concerto pour piano n°3 de Philip Glass déploie son énergie hypnotique, porté par le jeu engagé de

Vanessa Wagner. .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 72 70 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

Discover the Orchestre de chambre de Wallonie, conducted by Jean-Frédéric Mollard, accompanied by Vanessa Wagner on piano as part of the Festival de l’Épau

L’événement Orchestre de chambre de Wallonie (direction Jean-Frédéric Molard) et Vanessa Wagner Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72