Tremplin Interprètes Vocal’Mans Vocal’Mômes LE MANS CITE CHANSON 3ème Présélection Yvré-l’Évêque
Tremplin Interprètes Vocal’Mans Vocal’Mômes LE MANS CITE CHANSON 3ème Présélection Yvré-l’Évêque dimanche 17 mai 2026.
Tremplin Interprètes Vocal’Mans Vocal’Mômes LE MANS CITE CHANSON 3ème Présélection
Salle Georges Brassens Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Tremplin Interprètes VOCAL’MANS VOCAL’MÔMES LE MANS CITE CHANSON 3ème Présélection .
Salle Georges Brassens Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tremplin Interprètes Vocal’Mans Vocal’Mômes LE MANS CITE CHANSON 3ème Présélection Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-12 par CDT72