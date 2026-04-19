Pôle européen du cheval Route de Feumusson Yvré-l’Évêque
Pôle européen du cheval Route de Feumusson Yvré-l’Évêque samedi 16 mai 2026.
Yvré-l’Évêque
Pôle européen du cheval
Route de Feumusson Accueil Grand Hall Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 16:45:00
Date(s) :
2026-05-16
A quelques kilomètres de la cité Plantagenêt, découvrez l’univers du cheval de haut niveau en visitant les infrastructures du plus grand pôle de compétitions équestres de France, (et l’un des plus grands d’Europe). C’est la tradition équestre mancelle, un art de vivre ancestral, qui est ainsi révélé.
En fonction du calendrier des compétitions, vous pourrez assister à différentes disciplines saut d’obstacles, dressage, voltige ou encore horse ball.
Avec le soutien de Boulerie Jump
Votre guide sera Isabelle Noyer
Parking visiteurs Pôle 4
Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place .
Route de Feumusson Accueil Grand Hall Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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English :
L’événement Pôle européen du cheval Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-19 par CDT72
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