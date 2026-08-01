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FÊTE DU PAIN Saint-Flour-de-Mercoire

dimanche 23 août 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire

FÊTE DU PAIN Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Le Village
Ville
48300 Saint-Flour-de-Mercoire
Département
Lozère
Tarif
18 18 Adulte

Saint-Flour-de-Mercoire

FÊTE DU PAIN

Le Village Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : 18 – 18 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Fête du pain cuit dans le four du village le matin avec une vente dès 9h30, suivi d’un repas Aligot saucisse à 12h30.
L’après-midi
À partir de 14h démonstration de Country avec le groupe Démo’Mania
À partir de 15h loterie, jeu de boules en doublette…
Journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !
Repas sur réservation.
Proposée par l’association Saint-Roch.
Fête du pain cuit dans le four du village le matin avec une vente dès 9h30, suivi d’un repas Aligot saucisse à 12h30.
L’après-midi
À partir de 14h démonstration de Country avec le groupe Démo’Mania
À partir de 15h loterie, jeu de boules en doublette…
Journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !
Repas sur réservation.
Proposée par l’association Saint-Roch.   .

Le Village Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 35 65 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bread festival featuring bread baked in the village oven that morning, with a sale starting at 9:30 a.m., followed by an Aligot and sausage lunch at 12:30 p.m.
Afternoon:
Starting at 2:00 p.m., a country dance demonstration with the group D’Emo’Mania
Starting at 3:00 p.m., a raffle, doubles pétanque…
A festive and friendly day to enjoy with family or friends!
Meals by reservation only.
Organized by the Saint-Roch Association.

L’événement FÊTE DU PAIN Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Langogne

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