FÊTE DU PAIN Saint-Flour-de-Mercoire
dimanche 23 août 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire
Informations pratiques
Saint-Flour-de-Mercoire
FÊTE DU PAIN
Le Village Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : 18 – 18 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Fête du pain cuit dans le four du village le matin avec une vente dès 9h30, suivi d’un repas Aligot saucisse à 12h30.
L’après-midi
À partir de 14h démonstration de Country avec le groupe Démo’Mania
À partir de 15h loterie, jeu de boules en doublette…
Journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !
Repas sur réservation.
Proposée par l’association Saint-Roch.
Fête du pain cuit dans le four du village le matin avec une vente dès 9h30, suivi d’un repas Aligot saucisse à 12h30.
L’après-midi
À partir de 14h démonstration de Country avec le groupe Démo’Mania
À partir de 15h loterie, jeu de boules en doublette…
Journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !
Repas sur réservation.
Proposée par l’association Saint-Roch. .
Le Village Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 35 65 29
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English :
Bread festival featuring bread baked in the village oven that morning, with a sale starting at 9:30 a.m., followed by an Aligot and sausage lunch at 12:30 p.m.
Afternoon:
Starting at 2:00 p.m., a country dance demonstration with the group D’Emo’Mania
Starting at 3:00 p.m., a raffle, doubles pétanque…
A festive and friendly day to enjoy with family or friends!
Meals by reservation only.
Organized by the Saint-Roch Association.
L’événement FÊTE DU PAIN Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Langogne
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