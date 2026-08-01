Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

FÊTE DU PAIN

Le Village Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : 18 – 18 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fête du pain cuit dans le four du village le matin avec une vente dès 9h30, suivi d’un repas Aligot saucisse à 12h30.

L’après-midi

À partir de 14h démonstration de Country avec le groupe Démo’Mania

À partir de 15h loterie, jeu de boules en doublette…

Journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !

Repas sur réservation.

Proposée par l’association Saint-Roch.

Fête du pain cuit dans le four du village le matin avec une vente dès 9h30, suivi d’un repas Aligot saucisse à 12h30.

L’après-midi

À partir de 14h démonstration de Country avec le groupe Démo’Mania

À partir de 15h loterie, jeu de boules en doublette…

Journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !

Repas sur réservation.

Proposée par l’association Saint-Roch. .

Le Village Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 35 65 29

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English :

Bread festival featuring bread baked in the village oven that morning, with a sale starting at 9:30 a.m., followed by an Aligot and sausage lunch at 12:30 p.m.

Afternoon:

Starting at 2:00 p.m., a country dance demonstration with the group D’Emo’Mania

Starting at 3:00 p.m., a raffle, doubles pétanque…

A festive and friendly day to enjoy with family or friends!

Meals by reservation only.

Organized by the Saint-Roch Association.

L’événement FÊTE DU PAIN Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Langogne