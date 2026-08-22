Informations pratiques

La Bussière

Fête du pays Paëlla

Parc, Route d’Escrignelles La Bussière Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Bussière célèbre la Fête du pays autour d’une grande soirée paëlla ! Le samedi 12 septembre, rendez-vous au parc route d’Escrignelles dès 19h30 pour profiter d’un repas convivial, d’une animation musicale avec Sono Passion suivi d’un feu d’artifices. Une belle soirée festive en perspective !

Une belle soirée festive et gourmande s’annonce à La Bussière ! Le samedi 12 septembre 2026, la commune organise sa Fête du pays Paëlla au parc route d’Escrignelles, à partir de 19h30.

Au programme une soirée placée sous le signe de la convivialité avec un repas composé de sangria, tapas, paëlla et nougat glacé, le tout accompagné d’une animation musicale assurée par Sono Passion. De quoi profiter d’un moment chaleureux et festif entre habitants, familles et amis !

La soirée se poursuivra vers 21h45 avec un feu d’artifice à l’étang Villedragon, sous réserve des conditions climatiques.

Côté tarifs, le repas est proposé à 22 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 10 ans. La réservation est obligatoire au 06 43 13 55 65, avec une inscription possible jusqu’au 5 8 .

Parc, Route d’Escrignelles La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 13 55 65

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English :

La Bussière celebrates its town festival with a big evening of fun! On Saturday, September 12, meet at the park on Route d’Escrignelles starting at 7:30 p.m. to enjoy a friendly meal, live music by Sono Passion, followed by fireworks. A wonderful, festive evening is in store!

L’événement Fête du pays Paëlla La Bussière a été mis à jour le 2026-08-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX