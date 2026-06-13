Fête du PHAKT 2026 PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes samedi 20 juin 2026.

Fête du PHAKT 2026 PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes Samedi 20 juin, 14h00

La grande fête annuelle des ateliers & l’ouverture des inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

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PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes



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