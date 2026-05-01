Fête du Piage 2026 ! Fajoles
Fête du Piage 2026 ! Fajoles dimanche 31 mai 2026.
Fajoles
Fête du Piage 2026 !
Salle des fêtes de la plaine Fajoles Lot
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Amis du Piage vous invite à fêter la Préhistoire sur le site du Piage !
Les Amis du Piage vous invite à fêter la Préhistoire sur le site du Piage !
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Salle des fêtes de la plaine Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 85 71 99 86 marchepiage2026@gmail.com
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English :
Les Amis du Piage invites you to celebrate Prehistory at the Piage site!
L’événement Fête du Piage 2026 ! Fajoles a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Gourdon
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