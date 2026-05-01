Fajoles

Fête du Piage 2026 !

Salle des fêtes de la plaine Fajoles Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Les Amis du Piage vous invite à fêter la Préhistoire sur le site du Piage !

Les Amis du Piage vous invite à fêter la Préhistoire sur le site du Piage !

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Salle des fêtes de la plaine Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 85 71 99 86 marchepiage2026@gmail.com

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English :

Les Amis du Piage invites you to celebrate Prehistory at the Piage site!

L’événement Fête du Piage 2026 ! Fajoles a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Gourdon