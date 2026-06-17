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Fête du plan d’eau Collorec

Fête du plan d’eau Collorec samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 29530 Collorec

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Collorec

Fête du plan d’eau

Plan d’eau Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le samedi 4 juillet 2026 à Collorec

Au programme
14h — Concours de pétanque en doublette
(Réservation au 06.03.98.79.48 ou inscription sur place dès 13h — places limitées !)
19h — Repas moules/frites
23h30 — Feu d’artifice
Concerts
Fest Deiz — 16h à 20h30 (avec plusieurs sonneurs et chanteurs)
Ampli Monkeys — 20h45 à 22h15
Kenata — 22h30 à 0h30
DJ Tonkar — À partir de 0h30

Structure gonflable pour les enfants
Buvette sur place   .

Plan d’eau Collorec 29530 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête du plan d’eau Collorec a été mis à jour le 2026-06-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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