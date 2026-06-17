Collorec

Fête du plan d’eau

Plan d’eau Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet 2026 à Collorec

Au programme

14h — Concours de pétanque en doublette

(Réservation au 06.03.98.79.48 ou inscription sur place dès 13h — places limitées !)

19h — Repas moules/frites

23h30 — Feu d’artifice

Concerts

Fest Deiz — 16h à 20h30 (avec plusieurs sonneurs et chanteurs)

Ampli Monkeys — 20h45 à 22h15

Kenata — 22h30 à 0h30

DJ Tonkar — À partir de 0h30

Structure gonflable pour les enfants

Buvette sur place .

Plan d’eau Collorec 29530 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête du plan d’eau Collorec a été mis à jour le 2026-06-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou