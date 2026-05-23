Fête du Poney Club du Moulin Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand

Fête du Poney Club du Moulin

Rue de Pont Menou Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La fête du Poney-Club revient cette année encore !

Un concours d’équifun aura lieu toute la journée.

L’après-midi, les visiteurs pourront profiter de baptêmes à poney et de cours d’initiation gratuits (à 15h et 16h30). Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, sur réservation.

Le comité des fêtes prêtera main forte à l’événement et se chargera de la buvette, du repas de midi et fera de délicieuses crêpes.

Un événement convivial pour la famille. .

Rue de Pont Menou Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX