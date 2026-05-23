Fête du Poney Club du Moulin Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand
Fête du Poney Club du Moulin Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand dimanche 7 juin 2026.
Plouégat-Guérand
Fête du Poney Club du Moulin
Rue de Pont Menou Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La fête du Poney-Club revient cette année encore !
Un concours d’équifun aura lieu toute la journée.
L’après-midi, les visiteurs pourront profiter de baptêmes à poney et de cours d’initiation gratuits (à 15h et 16h30). Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, sur réservation.
Le comité des fêtes prêtera main forte à l’événement et se chargera de la buvette, du repas de midi et fera de délicieuses crêpes.
Un événement convivial pour la famille. .
Rue de Pont Menou Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 20
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English :
L’événement Fête du Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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