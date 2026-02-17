Fête du port Dienville
Fête du port Dienville samedi 15 août 2026.
Dienville
Fête du port
Port Dienville Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez faire la fête au port de Dienville ! La fête du port, c’est un événement incontournable à ne pas manquer au bord du lac Amance. Alliez tradition, convivialité et festivité au cours de cette journée !
Au programme
– 10h à 12h Messe
– 10h à 00h Marché d’artisanat, producteur et créateurs au bord du bassin situé derrière les immeubles du port (Pour participer, candidatez à l’adresse suivante flammarches@gmail.com)
– 16h à 18h Balades en calèche avec Chant’équi (départ depuis le marché d’artisanat)
– 16h à 19h Jeux gonflables
– 20h à 1h Animation musicale avec DJ Fabrice sur le promontoire, buvette
– 22h30 Feu d’artifice
Rendez-vous sur la base nautique !
#grandsevenements2026 .
Port Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
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English :
L’événement Fête du port Dienville a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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