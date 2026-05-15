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Fête du port le fret Crozon

Fête du port le fret Crozon samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Quai du Fret

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Crozon

Fête du port le fret

Quai du Fret Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 01:00:00

Date(s) :
2026-07-25

La Fête du Port du Fret célèbre le patrimoine maritime avec animations sur terre et mer exposition des vieux métiers d’Argol, rassemblement de voitures et tracteurs anciens, bénédiction de la mer avec le canot de la SNSM, démonstrations de chiens sauveteurs, nombreux jeux et animations pour tous les âges. Restauration sur place (moules-frites, spécialités locales, crêpes), spectacle gratuit en soirée et grand feu d’artifice pour clore la fête. Entrée libre — pas de réservation nécessaire.   .

Quai du Fret Crozon 29160 Finistère Bretagne  

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English : Fête du port le fret

L’événement Fête du port le fret Crozon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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