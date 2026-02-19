Fête du printemps à Villiers-Charlemagne rue du Lac Villiers-Charlemagne
Fête du printemps à Villiers-Charlemagne rue du Lac Villiers-Charlemagne dimanche 26 avril 2026.
Fête du printemps à Villiers-Charlemagne
rue du Lac Petit plan d’eau Villiers-Charlemagne Mayenne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-26
Vide-greniers et animations à Villiers-Charlemagne
Vide-greniers, ventes de plants, animations diverses, courses d’escargots.
Restauration et buvette sur place
Pour les exposants 8€ les 6m avec véhicule .
rue du Lac Petit plan d’eau Villiers-Charlemagne 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 57 14 63 villiers53apelsaintemarie@orange.fr
English :
Garage sale and entertainment in Villiers-Charlemagne
