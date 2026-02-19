Fête du printemps à Villiers-Charlemagne rue du Lac Villiers-Charlemagne

Fête du printemps à Villiers-Charlemagne

Villiers-Charlemagne Mayenne

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

Vide-greniers et animations à Villiers-Charlemagne

Vide-greniers, ventes de plants, animations diverses, courses d’escargots.

Restauration et buvette sur place

Pour les exposants 8€ les 6m avec véhicule .

+33 6 13 57 14 63 villiers53apelsaintemarie@orange.fr

English :

Garage sale and entertainment in Villiers-Charlemagne

