Fête du Printemps au Jardin des Possibles – 7 Juin 2026 Le Jardin des Possibles Chantepie
Fête du Printemps au Jardin des Possibles – 7 Juin 2026 Le Jardin des Possibles Chantepie dimanche 7 juin 2026.
Fête du Printemps au Jardin des Possibles – 7 Juin 2026 Le Jardin des Possibles Chantepie Dimanche 7 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Jardin Associatif-Musique-conte-vente de plants-buvette | Après-midi convivial – gratuit
Fête du Printemps au Jardin des Possibles
Venez célébrer le retour du printemps en musique, en spectacle et en bonne humeur lors de notre Fête du Printemps familiale au Jardin des Possibles !
Un jardin d’un hectare entre Chantepie et Cesson, qui cultive autant les légumes que le lien social : permaculture, culture bio, animations ouvert à tous les publics. Nous vous ouvrons nos portes pour une après-midi conviviale.
Dimanche 7 juin 2026
14h00 à 18h00
Le Jardin des Possibles, 40 Avenue d’Orient, Chantepie 35 (en face du cimetière) — Bus C1 Chantepie – Arrêt Touche Annette
✨ Programme de l’après-midi ✨
Spectacle « La Criée » avec la Compagnie Papote — Edwige Bouet
À 15h30, laissez-vous emporter par un moment poétique et savoureux.
Troc et vente de plantes & graines
Échangez vos boutures, semis et graines avec les autres jardiniers, ou repartez avec de nouveaux trésors végétaux pour votre jardin ! (Apportez vos plants et graines à troquer )
Vente de plants et boutures réalisés par les bénévoles du Jardin
Tout au long de la journée :
Spectacles et animations pour petits et grands
Buvette avec rafraîchissements et gourmandises
Jeux pour toute la famille
Un moment chaleureux pour fêter ensemble l’arrivée du printemps au rythme des butineuses, des fleurs et de la convivialité !
Entrée libre et ouverte à tous !
[lejardindespossibleschantepie@gmail.com](mailto:lejardindespossibleschantepie@gmail.com)
lejardindespossibles35.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00
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https://fb.me/e/2C1aUWTzl5
Le Jardin des Possibles 40 Avenue d’Orient 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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