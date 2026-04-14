Fête du printemps – Bourse aux plantes, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Fête du printemps – Bourse aux plantes Samedi 18 avril, 11h00 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Pour fêter le printemps, le domaine de Villarceaux, labellisé « Jardin remarquable » et l’association les Amis de Villarceaux vous invitent à venir partager votre intérêt pour la nature et l’environnement autour d’une grande bourse aux plantes.

À l’occasion de cet événement favorisant lien social et recyclage et permettant de se sensibiliser à la biodiversité, venez échanger vos semis, plants, graines, livres et matériel de jardin !

La pratique du potager sera mise à l’honneur, avec échanges d’expériences, démonstrations et animations ludiques.

Découvrez aussi le nouveau fleurissement des médaillons du château du Haut par Île-de-France Nature !

Dans les communs du manoir de Ninon.

Petite restauration sur place.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@amisdevillarceaux.fr »}] [{« link »: « https://www.amisdevillarceaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.iledefrance-nature.fr/ »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux vous invite à fêter le printemps, le 18 avril 2026, en venant partager votre intérêt pour la nature et l’environnement autour d’une grande bourse aux plantes.

© Les Amis de Villarceaux