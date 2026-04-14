Printemps, parade et construction de nids, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Printemps, parade et construction de nids Samedi 18 avril, 16h00 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Au printemps, tous les êtres vivants déploient des stratégies pour maximiser leurs chances de reproduction. Chez les oiseaux, le plumage des mâles se pare de couleurs éclatantes et leurs chants révèlent parfois une grande complexité.

Cette balade permettra de découvrir ces métamorphoses printanières, les lieux de nidification et de réfléchir aux moyens de les favoriser dans le parc.

Elle sera accompagnée par le regard naturaliste de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’approche sensible de Judicaël Eymard, artiste plasticien en résidence.

Dans le parc et les jardins.

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] [{« link »: « https://www.judicaeleymard.com/oeuvres-refuges »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux vous invite à admirer, à l’occasion d’une balade commentée, le 18 avril 2026, les mutations printanières des oiseaux de son parc et de ses jardins.

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