FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE La Place Laroque
FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE La Place Laroque dimanche 17 mai 2026.
Laroque
FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE
La Place Centre historique Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Journée autour de la charte Engagé pour le Végétal
ateliers autour du végétal et de la faune, marché artisanal. Visites de la chapelle et de l’église, buvette et petite restauration .
La Place Centre historique Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr
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English :
Day dedicated to the Engagé pour le Végétal charter
L’événement FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE Laroque a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
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