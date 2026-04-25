FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE La Place Laroque

Laroque

FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE

La Place Centre historique Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Journée autour de la charte Engagé pour le Végétal

ateliers autour du végétal et de la faune, marché artisanal. Visites de la chapelle et de l’église, buvette et petite restauration .

La Place Centre historique Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr

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English :

Day dedicated to the Engagé pour le Végétal charter

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE Laroque a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34