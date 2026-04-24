Malataverne

Fête du Printemps et de l’Artisanat

Place Emile Lerat + Grande Rue Malataverne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Foire aux fleurs

Marché artisanal

Restauration Snack

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Place Emile Lerat + Grande Rue Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 03 25 49 malataverne.cdf@gmail.com

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English :

Flower fair

Craft market

Catering Snack bar

L’événement Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence