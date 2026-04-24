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Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne

Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place Emile Lerat + Grande Rue

Ville : 26780 Malataverne

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Malataverne

Fête du Printemps et de l’Artisanat

Place Emile Lerat + Grande Rue Malataverne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Foire aux fleurs
Marché artisanal
Restauration Snack
  .

Place Emile Lerat + Grande Rue Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 03 25 49  malataverne.cdf@gmail.com

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English :

Flower fair
Craft market
Catering Snack bar

L’événement Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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