Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne
Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne vendredi 1 mai 2026.
Malataverne
Fête du Printemps et de l’Artisanat
Place Emile Lerat + Grande Rue Malataverne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Foire aux fleurs
Marché artisanal
Restauration Snack
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Place Emile Lerat + Grande Rue Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 03 25 49 malataverne.cdf@gmail.com
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English :
Flower fair
Craft market
Catering Snack bar
L’événement Fête du Printemps et de l’Artisanat Malataverne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence