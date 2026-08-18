Fête du sol vivant Crozon
samedi 3 octobre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Fête du sol vivant
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-03
La Communauté de communes participe à la quatrième édition de la Fête du sol vivant, organisée par le Réseau Compost
Citoyen.
Le but de cet évènement est de promouvoir et partager les techniques de compostage, paillage et jardinage au naturel !
Au programme des animations sur l’utilisation des composts, des formations pour les référents de sites partagés et des ateliers de gestion de ressources du jardin.
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Sur le territoire
Tout public
Gratuit
Pour connaître la programmation détaillée, rendez-vous sur www.comcom-crozon.bzhwww.comcom-crozon.bzh .
Crozon 29160 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête du sol vivant Crozon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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