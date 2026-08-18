Informations pratiques

Crozon

Fête du sol vivant

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-03

La Communauté de communes participe à la quatrième édition de la Fête du sol vivant, organisée par le Réseau Compost

Citoyen.

Le but de cet évènement est de promouvoir et partager les techniques de compostage, paillage et jardinage au naturel !

Au programme des animations sur l’utilisation des composts, des formations pour les référents de sites partagés et des ateliers de gestion de ressources du jardin.

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Sur le territoire

Tout public

Gratuit

Pour connaître la programmation détaillée, rendez-vous sur www.comcom-crozon.bzhwww.comcom-crozon.bzh .

Crozon 29160 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête du sol vivant Crozon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime