UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crozon

Fête du sol vivant Crozon

samedi 3 octobre 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Fête du sol vivant

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-03

La Communauté de communes participe à la quatrième édition de la Fête du sol vivant, organisée par le Réseau Compost
Citoyen.
Le but de cet évènement est de promouvoir et partager les techniques de compostage, paillage et jardinage au naturel !
Au programme des animations sur l’utilisation des composts, des formations pour les référents de sites partagés et des ateliers de gestion de ressources du jardin.

•••••

Sur le territoire
Tout public
Gratuit
Pour connaître la programmation détaillée, rendez-vous sur www.comcom-crozon.bzhwww.comcom-crozon.bzh   .

Crozon 29160 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du sol vivant Crozon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Crozon (Finistère)