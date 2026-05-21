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Fête du sport Plouarzel

Fête du sport Plouarzel samedi 6 juin 2026.

Adresse : Complexe de Kerven

Ville : 29810 Plouarzel

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Plouarzel

Fête du sport

Complexe de Kerven Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez tester et choisir l’activité sportive pour la saison 2026/2027 pour vos enfants !
Les nombreuses associations de la commune seront présentes avec leurs encadrants !   .

Complexe de Kerven Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07 

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English :

L’événement Fête du sport Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE

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