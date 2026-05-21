Fête du sport Plouarzel
Fête du sport Plouarzel samedi 6 juin 2026.
Plouarzel
Fête du sport
Complexe de Kerven Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez tester et choisir l’activité sportive pour la saison 2026/2027 pour vos enfants !
Les nombreuses associations de la commune seront présentes avec leurs encadrants ! .
Complexe de Kerven Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07
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English :
L’événement Fête du sport Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE
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