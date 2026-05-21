Plouarzel

Fête du sport

Complexe de Kerven Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez tester et choisir l’activité sportive pour la saison 2026/2027 pour vos enfants !

Les nombreuses associations de la commune seront présentes avec leurs encadrants ! .

Complexe de Kerven Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07

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English :

L’événement Fête du sport Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE