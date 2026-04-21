Fête du tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Fête du tennis

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Tennis, pickleball, blind-test, musique, danse, snacking, bar.

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Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 04 32 96

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English :

Tennis, pickleball, blind-test, music, dance, snack bar, bar.

L’événement Fête du tennis Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon