Montpellier

FÊTE DU THÉÂTRE DIEU EN PERSONNE

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29

Le hasard, c’est Dieu qui joue incognito

Un jour, sans explication, Dieu se présente aux autorités, affirmant son identité divine. Ce n’est pas un miracle spectaculaire, mais un événement bureaucratique et médiatique. La société s’emballe un procès géant s’ouvre pour juger l’existence et les actions de Dieu. Qui est-il réellement ?

Le hasard, c’est Dieu qui joue incognito

Un jour, sans explication, Dieu se présente aux autorités, affirmant son identité divine. Ce n’est pas un miracle spectaculaire, mais un événement bureaucratique et médiatique. La société s’emballe un procès géant s’ouvre pour juger l’existence et les actions de Dieu. Qui est-il réellement ?

Peut-on comprendre une entité infinie avec nos codes humains ?

Dans ce seul en scène, le comédien explore les différents points de vue, alternant humour, tragédie et absurdité. Le spectateur assiste à un questionnement collectif à travers le prisme d’une performance intime et théâtrale.

Durée 1h- À partir de 12 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Chance is God playing incognito

One day, without explanation, God presents himself to the authorities, asserting his divine identity. It’s not a spectacular miracle, but a bureaucratic and media event. Society goes into overdrive: a giant trial opens to judge the existence and actions of God. Who is he really?

L’événement FÊTE DU THÉÂTRE DIEU EN PERSONNE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER