FÊTE DU THÉÂTRE FAIRE RIRE SI POSSIBLE Montpellier
FÊTE DU THÉÂTRE FAIRE RIRE SI POSSIBLE Montpellier jeudi 28 mai 2026.
Montpellier
FÊTE DU THÉÂTRE FAIRE RIRE SI POSSIBLE
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-29
On peut sincèrement se demander si s’intéresser sérieusement au rire est sérieux.
Une réflexion sur le rire illustrée d’exemples pratiques… en espérant être le moins obscur possible !
On peut sincèrement se demander si s’intéresser sérieusement au rire est sérieux.
Une réflexion sur le rire illustrée d’exemples pratiques… en espérant être le moins obscur possible !
Du moins ose-t-on le croire, même avertis par Peter de Vries Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Moi, je crois que je vais reprendre un verre .
Durée 1h- À partir de 10 ans .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13
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English :
It’s fair to ask whether taking a serious interest in laughter is serious at all.
A reflection on laughter illustrated with practical examples… in the hope of being as non-obscure as possible!
L’événement FÊTE DU THÉÂTRE FAIRE RIRE SI POSSIBLE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER
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