Montpellier

FÊTE DU THÉÂTRE FAIRE RIRE SI POSSIBLE

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29

On peut sincèrement se demander si s’intéresser sérieusement au rire est sérieux.

Une réflexion sur le rire illustrée d’exemples pratiques… en espérant être le moins obscur possible !

On peut sincèrement se demander si s’intéresser sérieusement au rire est sérieux.

Une réflexion sur le rire illustrée d’exemples pratiques… en espérant être le moins obscur possible !

Du moins ose-t-on le croire, même avertis par Peter de Vries Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Moi, je crois que je vais reprendre un verre .

Durée 1h- À partir de 10 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

It’s fair to ask whether taking a serious interest in laughter is serious at all.

A reflection on laughter illustrated with practical examples… in the hope of being as non-obscure as possible!

L’événement FÊTE DU THÉÂTRE FAIRE RIRE SI POSSIBLE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER