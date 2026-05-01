Fête du Tour 2026 à Bergerac Plaine des Jeux Picquecailloux Bergerac

Bergerac

Fête du Tour 2026 à Bergerac

Plaine des Jeux Picquecailloux Picquecailloux Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Avant d’accueillir le peloton du Tour de France professionnel, la Ville de Bergerac vous invite à deux jours de célébrations sportives, de traditions et de convivialité, le 30 et 31 Mai!

Samedi 30 mai Sport et Protocole

Dès 13h00, stand et déambulation de danses traditionnelles avec les Abeilles Bergeracoises.

Vélos et Draisiennes Découverte et parcours, coanimés par l’Union Cyclotouriste Bergeracoise et l’EVCCB.

13h30 Départ de la 1re course Pinard Cycling Club.

15h30 Départ de la dernière course Pinard Cycling Club.

17h00 Inauguration de la ligne d’arrivée officielle en présence de l’ASO et de Miss Périgord.

17h15 Remise des prix de la Dictée du Tour.

17h30 Départ du prix cycliste Dordogne Sud Cyclisme .

20h30 Fin des épreuves.

21h00 Remise des récompenses.

Pause gourmande Buvette tenue par Dordogne Sud Cyclisme et le Pinard Cycling Club. .

Plaine des Jeux Picquecailloux Picquecailloux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Fête du Tour 2026 à Bergerac

L’événement Fête du Tour 2026 à Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides