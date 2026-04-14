Fête du Vélo – 2ème éd., Parc des Confluences, Frouard, Frouard

Fête du Vélo – 2ème éd. Samedi 9 mai, 10h00 Parc des Confluences, Frouard Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo, la Ville de Frouard vous invite à célébrer la petite reine lors de la seconde édition de la Fête du Vélo !

Au programme : Tombola, vente de vélo, balades, parcours ludiques, concours, …

Parc des Confluences, Frouard Rue de l’embanie, Frouard Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.frouard.fr/feteduvelo.html »}]

Animation, balade, vente de vélo, rejoignez-nous pour une journée conviviale dédiée à la mobilité douce et à la découverte du vélo sous toutes ses formes !

Ville de Frouard