Parcours de santé Frouard Meurthe-et-Moselle

Parcours de santé Adultes A pieds

Parcours de santé Plateau des Rays 54390 Frouard Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Respirez, inspirez, expirez…. Vous êtes prêts à tester les 7 équipements proposés tout au long du parcours!

Vous pourrez également vous défouler en famille sur le terrain de foot, ou profiter du terrain de pétanque qui se prête aussi au jeu de quilles finlandaises…

Accès par la route des Rays.

+33 3 83 49 13 25

English :

Breathe in, breathe out…. You are ready to test the 7 equipments proposed all along the course!

You can also let off steam with your family on the soccer field, or take advantage of the petanque field, which also lends itself to Finnish bowling…

Access by the Rays road.

Deutsch :

Atmen, einatmen, ausatmen…. Sie sind bereit, die 7 Geräte entlang des Weges zu testen!

Sie können sich auch mit der ganzen Familie auf dem Fußballplatz austoben oder den Bouleplatz nutzen, der sich auch zum finnischen Kegeln eignet…

Zugang über die Route des Rays.

Italiano :

Inspirare, espirare…. Siete pronti a provare le 7 strutture disponibili lungo il percorso!

Potrete anche sfogarvi con la vostra famiglia sul campo da calcio, o approfittare del campo da bocce, adatto anche al bowling finlandese…

Accesso tramite la strada Rays.

Español :

Inhala, exhala…. ¡Está listo para probar las 7 instalaciones disponibles en el camino!

También puede desahogarse con su familia en el campo de fútbol, o aprovechar el campo de petanca, que también es apto para los bolos finlandeses…

Acceso por la carretera de Rays.

