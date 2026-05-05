fête du vélo place Ferdinand Buisson Châtellerault
fête du vélo place Ferdinand Buisson Châtellerault dimanche 31 mai 2026.
Châtellerault
fête du vélo
place Ferdinand Buisson Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans le cadre de Mai à vélo , nous vous proposons *
une balade festive pour découvrir les nouveaux aménagements cyclables
un espace pique nique en musique
des animations (stands, parcours enfant, ateliers, bourse aux vélos )
une chasse au trésor .
place Ferdinand Buisson Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@a-velo-chatellerault.org
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English : fête du vélo
L’événement fête du vélo Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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