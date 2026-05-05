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fête du vélo place Ferdinand Buisson Châtellerault

fête du vélo place Ferdinand Buisson Châtellerault

fête du vélo place Ferdinand Buisson Châtellerault dimanche 31 mai 2026.

Lieu : place Ferdinand Buisson

Adresse : Châtellerault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

fête du vélo

place Ferdinand Buisson Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Dans le cadre de Mai à vélo , nous vous proposons *
une balade festive pour découvrir les nouveaux aménagements cyclables
un espace pique nique en musique
des animations (stands, parcours enfant, ateliers, bourse aux vélos )
une chasse au trésor   .

place Ferdinand Buisson Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   info@a-velo-chatellerault.org

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English : fête du vélo

L’événement fête du vélo Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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