Châtellerault

fête du vélo

place Ferdinand Buisson Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre de Mai à vélo , nous vous proposons *

une balade festive pour découvrir les nouveaux aménagements cyclables

un espace pique nique en musique

des animations (stands, parcours enfant, ateliers, bourse aux vélos )

une chasse au trésor .

place Ferdinand Buisson Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@a-velo-chatellerault.org

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English : fête du vélo

L’événement fête du vélo Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne