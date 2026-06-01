Fête du vélo, Parc Haussmann, Draguignan

Fête du vélo Mardi 2 juin, 09h00 Parc Haussmann Var

Réservé aux élèves de CM2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T11:30:00+02:00

La fête du vélo vient clôturer une année de programme SRAV (Savoir rouler à Vélo) menée auprès de toutes les classes de CM2 de Draguignan. Tout au long de la matinée, plusieurs ateliers en lien avec la pratique du vélo seront proposés aux élèves, leur permettant de mettre en pratique les compétences acquises.

Cet évènement se terminera par un moment convivial avec la remise des diplômes à tous les enfants ayant validé le bloc 3 du SRAV, récompensant ainsi leur engagement et leurs progrès.

Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation le mardi 2 juin, le parc Haussmann sera fermé au public de 7h30 à 13h sauf pour les organisateurs et participants.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

Tous en selle et en mouvement