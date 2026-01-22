Fête du ventre et de la gastronomie normande Rouen

Fête du ventre et de la gastronomie normande

Créée en 1935, la fête du Ventre à Rouen et aussi de la gastronomie normande est devenue le rendez-vous gustatif incontournable de la région. Cet événement se déroule dans le centre historique de la ville autour de la place du Vieux Marché et de la rue Rollon en octobre.

Pendant le week-end, les rues sont investies par des producteurs en costumes traditionnels normands. Les produits du terroir fermier qui font la fierté et le patrimoine gastronomique de la région sont offerts à la dégustation et mis en vente. Pommes, fromages, cidres, viandes, produits laitiers, confitures, sucreries… vous attendent. Plusieurs grands chefs cuisiniers, artisans et producteurs locaux tiennent des étals qui font la promotion des spécialités locales normandes. Ces deux jours festifs sont un rendez-vous incontournable pour les grands gourmands et les fins gourmets. .

Quartier Vieux Marché Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

