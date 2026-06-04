Fête du village Leyritz-Moncassin
Fête du village Leyritz-Moncassin lundi 13 juillet 2026.
Leyritz-Moncassin
Fête du village
Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée animée par Noval Music
Food trucks
Buvette sur place
Feu d’artifice à 23h .
Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 14 72 30
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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