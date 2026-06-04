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Fête du village Leyritz-Moncassin

Fête du village Leyritz-Moncassin

Fête du village Leyritz-Moncassin lundi 13 juillet 2026.

Ville : 47700 Leyritz-Moncassin

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Leyritz-Moncassin

Fête du village

Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée animée par Noval Music
Food trucks
Buvette sur place
Feu d’artifice à 23h   .

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 14 72 30 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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